Deux associations au secours des familles démunies

DDK | Il ya 26 minutes

En plus des difficultés auxquelles sont confrontées les familles démunies suite aux augmentations des prix des produits alimentaires, il y a aussi les rudesses de l'hiver ces derniers temps. Ainsi, ce sont les associations caritatives qui sont sur tous les fronts pour leur venir en aide. Dans la matinée d'hier, tout d'abord, il faudra signaler le déplacement d'une délégation de l'action sociale au village dit "Les Chabane" à quelques deux kilomètres de la ville de Tizi-Gheniff (à 60 kilomètres au sud de la wilaya). En plus de venir avec des denrées alimentaires et des couvertures destinées aux familles pauvres et nécessiteuses, cette délégation a eu la louable initiative de se faire accompagner par une équipe de médecins pour des dépistages divers: diabète, hypertension artérielle et autres pathologies en ces moments de grands froids. En dépit d'une pluie battante, de nombreuses personnes notamment des personnes âgées étaient au rendez-vous à la mosquée du village où elles ont été auscultées par l'équipe médicale dans une ambiance conviviale. D'ailleurs, selon un représentant du village, les médecins ont dépisté quelques cas de diabète et de tension artérielle pour lesquels ces personnes ne suivaient jusque-là aucun traitement. "C'est une très bonne initiative. Nous comptons solliciter la Direction de l'Action Sociale pour la renouveler. Mais, quand même, on peut dire que c'est déjà un pas vers la solidarité envers ces familles démunies", ajoute notre interlocuteur. À M'Kira, dans la même daïra, c'est une association dénommée "only.dz" de Boumerdès qui a fait le déplacement vers cette commune rurale avec dans ses bagages une quantité importante de produits alimentaires de première nécessité, des couettes et des couvertures. Au total, un camion plein à craquer accompagné d'un bus transportant les membres et les bénévoles de la dite association. À leur rencontre, sont venus des volontaires de la municipalité qui ont participé à la distribution de ces vivres et couvertures aux démunis recensés par les présidents de cinq associations. "Nous sommes comblés de venir en aide à des familles aussi pauvres. Nous promettons de revenir une autre fois pour toucher d'autres familles. Vraiment, nous sommes très contents du travail fait par les personnes qui nous ont contactés à ce sujet", confie un membre de "only.dz" à l'une des personnes de la commune qui ont pris attache avec eux. De son côté, cette personne à l'origine de cette initiative, ne voulant pas se faire médiatiser, nous répond que, prochainement, d'autres actions vont viser d'autres familles. Notons, enfin, qu'en cette période hivernale, de nombreuses familles ont ressenti plus leur dénuement devant la rudesse des conditions climatiques. Cela a poussé même des internautes à diffuser sur les réseaux sociaux des images de certaines d'entre elles vivant encore à l'ère primitive telle cette mère dont l'époux est décédé habitant une classe métallique datant de l'époque coloniale à Ath Itchir (Tizi-Gheniff) dans une grande misère avec ces enfants. À cet effet, des appels sont lancés en direction des âmes charitables afin de lui venir en aide. De leur part, les autorités locales devraient déployer leurs plans de prise en charge de ces familles comme c'est le cas à la veille du mois de Ramadhan quand des milliers de colis alimentaires sont servis ici et là.

Amar Ouramdane