C’est enfin la reprise !

Après une semaine de repos forcé, les élèves de l'école primaire Hellal Hennou, de Tighilt Oukerrouche, ont repris, cette semaine, le chemin de l’école.

Pour rappel, les parents ont fermé ledit établissement, pendant une semaine, pour dénoncer les conditions «difficiles» de scolarisation dans cet établissement aux classes «non chauffées, et dont les vitres brisées ne sont pas remplacées». Ils évoquent aussi le problème des repas froids, après la rupture du gaz propane. Vendredi dernier, les parents se sont réunis et ont décidé de la reprise des cours. On croit savoir que le chef de daïra de Tizi-Gheniff a promis de prendre en charge les revendications de ces parents. "Nous avons jugé qu'il faut que ces enfants reprennent les cours tout en suivant les travaux qui seront, en principe, lancés incessamment", répond un parent d'élève. Mercredi dernier, une commission de wilaya a été dépêchée sur les lieux non seulement pour faire le constat sur l'état des écoles primaires dans la municipalité, mais aussi pour étudier le cas de l'école " Mohamed Fodhil " de Taka, qui a été, pour rappel, ravagée par les flammes il y a de cela une quinzaine de jours. Apparemment, les parents rejettent toujours l'option d’affecter les élèves au CEM Base 5. "On ne peut, quand même, pas accepter de scolariser des enfants de cinq ans ou de six ans dans un collège. Et puis, transporter ces petits chérubins pas bus n'est pas commode", confie un membre du comité de village. L’on a appris, qu'aujourd'hui lundi, une délégation de villageois va prendre attache avec les responsables de wilaya, pour trouver une solution médiane et permettre aux 147 élèves de reprendre leurs cours, après avoir perdu une quinzaine de jours.

