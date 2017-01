Les cantonniers sur le pied de guerre

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les cantonniers de l’unité de surveillance et d’intervention routière (USIR) de la subdivision des travaux publics de Draâ El-Mizan sont en action depuis le début des importantes chutes de pluie ayant entrainé de nombreux éboulements. En effet, c’est plus particulièrement, sur ce long et important tronçon routier de la RN25, de près de vingt cinq (25) kilomètres, allant de Draâ El-Mizan jusqu’à la fin de la limite territoriale de la daïra, c’est-à-dire jusqu’à Assif N’Tlata (Pont noir) qu’ils interviennent durant toutes les journées afin de déblayer la chaussée et de la débarrasser des pierres tombées des falaises ou des coulées de boue. «Heureusement que nous n’avons pas enregistré de graves éboulements qui auraient entravé la circulation, si ce n’est qu’à certains endroits, des chutes de pierres qui auraient pu causer des dégâts mais il n’en est rien heureusement», nous confient les cantonniers qui, malgré le froid et la fine pluie qui tombait, travaillent sans relâche pour désenvaser les fossés alors que les eaux pluviales continuaient à se déverser sur la chaussée tout en formant, à certains endroits de grosses flaques. Aussi, pour les éboulements importants qui ne peuvent être dégagés à la pelle et à la pioche, il est toujours fait appel à la case et à la pelleteuse mécanique qui accompagnent toujours le chantier. «Comme tous les usagers de cette importante voie de communication l’ont remarqué certainement, l’unité de surveillance et d’intervention routière (USIR) de Draâ El-Mizan est présente en permanence durant tous les jours de la semaine, qu’il fasse beau ou mauvais temps, sur la RN25 où il y a constamment du travail à effectuer. Réalisé sur le flanc de la montagne, ce tronçon de route enregistre fréquemment des éboulements et des chutes de pierres», ajoute l’un de nos interlocuteurs. Par ailleurs, malgré la présence de gigantesques arbres, tels les eucalyptus, il n’a été enregistré, heureusement, durant toute cette récente période passée de mauvais temps, aucun incident majeur.

Essaid Mouas