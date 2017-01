ça s’améliore à la cité Tirmitine

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Chose promise, chose due. Aux 166 logements LSP de Tirmitine, l'hiver n'a pas été rude pour les résidents parce que le gaz naturel a été mis en service. En effet, depuis la fin du mois de novembre, ces familles qui craignaient que le froid ne les rattrape pour la deuxième année consécutive, depuis qu'elles eurent occupé leurs logements, ont été soulagées. "Nous avions peur qu'ils ne seraient pas raccordés. Finalement, nos appels ont été entendus. Et Dieu merci. Vraiment, nous passons un hiver agréable d'autant plus que les températures sont très basses", nous déclare un résident accosté devant l'un de ces immeubles où presque toutes les commodités sont enfin réunies. En plus du gaz naturel, les accès sont bitumés ainsi que les cours. "Nous attendons seulement l'arrivée de la fibre optique. Le poste Msan est prêt et il n'attend que des équipements. Dans cette zone, il y a pas moins de cinq cents foyers. L'impact commercial de ce poste est considérable parce que ce sont presque toutes des familles aisées qui y habitent", mentionnera le même interlocuteur. Dans notre virée juste à côté de cette cité, il nous a été donné de constater que l'aménagement des trottoirs engagé sur l'évitement a repris au grand bonheur de toute cette zone. "La ville de Boghni prend de l'extension vers cet endroit. Il y a de cela quelques années, c'était tout juste une rivière. Maintenant, il y a à côté un complexe sportif de proximité", notera un autre intervenant. D'ailleurs, celui-ci nous apprendra que la salle de sports a repris du service. "Elle abrite au moins quatre associations sportives. Vraiment, nos enfants ont des opportunités de pratiquer les disciplines de leur choix", ajoutera ce deuxième intervenant. En outre, ce qu'il faut signaler, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire, l'amélioration du cadre de vie des résidents, la réalisation d'une piscine de 25 mètres. "Les travaux ont repris. Nous espérons qu'elle sera opérationnelle dans les meilleurs délais possibles", soulignera-t-il. Si les habitants des différentes cités implantées dans cette zone se réjouissent de cette amélioration, néanmoins, ils souhaitent que le marché de proximité soit mené à bon port. "Nous appelons toutes les parties concernées à réactiver le marché de proximité qui semble être abandonné. D'ailleurs, il attire les noctambules qui perturbent la quiétude des résidents de ces cités", concluront nos deux interlocuteurs.

Amar Ouramdane