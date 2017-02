Plus de 15 300 placements réalisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

L’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Tizi-Ouzou a réalisé, au courant de l’année 2016, 15 360 placements sur le marché classique de l’emploi, a-t-on appris, lundi, de son chef, Yazid Tizerarine.

Un taux d’évolution de 17% est enregistré par rapport à l’année précédente de 2015 avec 13 100 placements, a-t-il affirmé. L’agence a inséré, durant la même période, 2449 jeunes demandeurs d’emploi dans le cadre du Contrat de travail aidé (CTA) et 3227 autres dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a-t-il indiqué. Les offres d’emploi enregistrées ont atteint les 19 277 dont 14 996 proposées par le secteur privé national, 2315 par le secteur public et 1966 par des entreprises étrangères, a-t-il signalé, relevant une augmentation de 12,24% de l’offre par rapport à l’année d’avant (17 175 offres). Au volet de la demande d’emploi, l’AWEM a enregistré 61 368 demandeurs qui se sont inscrits sur son fichier avec une baisse de 1% par rapport à 2015, due notamment à la hausse des placements réalisés et l’efficacité du système d’information El Wassit qui empêche les doubles inscriptions des demandeurs au niveau des agences locales, a-t-il expliqué. Jusqu’au 31 décembre dernier, la demande qui demeure en stock chez l’agence est estimée à 31 524 demandeurs, parmi lesquels 25 220 n’ont pas dépassé six (06) mois d’attente, 3966 se situent entre six (06) mois et une année et 1784 ont cumulé une année à 24 mois d’attente, alors que 554 n’ont pas été placés après deux ans d'attente, a-t-il observé. Au sujet des formations, l’AWEM a organisé au profit des demandeurs d’emploi, 93 ateliers de rédaction de curriculums vitae au profit de 929 bénéficiaires et 19 autres ateliers réservés aux lettres de motivation qui ont touché 259 inscrits parmi les diplômés universitaires et de la formation professionnelle, selon le responsable. L’année 2016 a été marquée également par la concrétisation de 33 actions de vulgarisation et d’information, essentiellement des journées portes ouvertes qui ont porté sur les missions de l’ANEM et opportunités de création de l’emploi mises à la disposition des jeunes à travers les différents dispositifs, a-t-il précisé. Dans son plan d’action pour l’année 2017, l’AWEM de Tizi Ouzou qui compte aller au-delà des 15 000 placements réalisés en 2016, poursuivra sa politique de rapprochement des demandeurs d’emploi à travers l’organisation de journées portes ouvertes à raison d’une fois par mois à travers les 10 agences locales fonctionnelles de la wilaya, a-t-il fait savoir. Il a également annoncé le lancement depuis début janvier de service en ligne au profit des personnes qui veulent s’inscrire sur le fichier de l’ANEM sans se déplacer vers les agences. L’intéressé peut, grâce à ce nouveau service disponible sur le site de l’agence nationale de l’emploi, faire une préinscription qu’il devra confirmer dans un délai d’un mois en se présentant à l’agence territorialement compétente, a-t-il souligné. Les chercheurs d’emploi peuvent également accéder à toutes les offres mises en ligne par les employeurs qui peuvent eux aussi chercher des profils qui correspondent à leurs besoins sur la même page, a-t-il ajouté.