Les travaux d’extension relancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Entamés à la fin du mois de juin 2013, les travaux d’extension de l’école primaire du chef-lieu, baptisée du nom du chahid "Mohamed Allel", et consistant en la réalisation de quatre salles de classe, ont pu enfin être relancés après plusieurs mois d’arrêt. En effet, ce chantier qui, pourtant ne présentait aucune difficulté surtout que le terrain, dégagé à cet effet, n’avait nullement besoin de grands travaux de terrassement et que son accès est des plus aisés, a connu des déboires ayant entrainé l’arrêt des travaux. «Si ces locaux avaient été réalisés dans les délais, soit à la rentrée scolaire 2014, les plus jeunes de nos enfants auraient été scolarisés en préscolaire. Dès lors, on s’est retrouvés contraints de les inscrire, encore, à l’école «Mohamed Arab Benredjdal». Chose qui a entrainé un sureffectif des classes dans cette école, avec plus d’une trentaine d’élèves dans chacune d’elles», déclarent des parents complètement déçus, mais restant tout de même confiants à la vue de ce nouveau chantier redémarrer avec non seulement un effectif important d’ouvriers, mais également un matériel adéquat. «Puisqu’il ne reste que les finitions, nous espérons que cette troisième tentative sera la bonne et que ce bloc scolaire sera livré bien avant le début de la prochaine rentrée scolaire», ajoutent nos interlocuteurs. Cependant, tout ne semble pas terminé dans ce nouvel établissement d’enseignement primaire, puisque le projet de la cantine scolaire, qui avait connu un début de réalisation en même temps que les quatre classes, connaît, à ce jour, d’interminables déboires. «Nous suivons le dossier de cette cantine scolaire et nous essayons de résoudre tous les problèmes l’un après l’autre», nous confie, pour sa part, le maire M. Saïd Mansour.

E. M.