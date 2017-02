Plusieurs axes endommagés par les intempéries

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’absence de réseaux de drainage des eaux pluviales dans certains villages de Maâtkas a causé de sérieux dégâts au réseau routier où le bitume est sérieusement endommagé. Aussi, les chemins de wilaya, et plus particulièrement le 147 où d’énormes nids-de-poules se sont formés, la chaussée s’est transformée, par la force des eaux, en de véritables talwegs. Les chemins vicinaux n’ont pas été épargnés, non plus. L’exemple le plus édifiant est le chemin communal reliant le chef-lieu à El Bir où le tronçon dit «Aâssiou» est complètement abimé surtout sur ses bas côtés. Les usagers ont, conséquemment, toujours la peur au ventre quand ils l’empruntent. L’obstruction des ouvrages et des caniveaux par les riverains, sans que des mises en demeure leurs soient adressées par les autorités locales, est la principale cause de cette dégradation. «Cela ne vaut pas la peine de dépenser des sommes faramineuses pour goudronner ces chemins s’il n’y a pas de drainage d’eaux pluviales et s’il n’ y a pas aussi la rigueur de la loi. Une intervention des pouvoirs publics est plus qu’impérative. Il est de leur devoir de réagir», dira fort à propos un villageois d’Ait-Ahmed dont la propriété est précisément menacée par ces eaux. Il convient de préciser que le cas «Aissiou» n’est pas isolé, on citera notamment les chemins vicinaux de «Tamadakht Ouzemour», «Ighil Aouène», «Issoubakene», également, dégradés en raison du manque de drainage des eaux pluviales. C’est donc tout un programme de viabilisation de ces chemins qui devrait être mis en branle par la municipalité pour venir à bout de cette préoccupation majeure de la population, notamment en saison hivernale.

C. A.