Les habitants de Taghouza Athmane en colère

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les habitants de Taghouza Athmane, dans la commune de Tizi N’Tlata, ont exprimé, avant-hier, leur colère suite à la situation lamentable qui prévaut au sein de leur environnement. Selon les protestataires, le problème est lié directement aux quatre regards des eaux usées qui déversent sur la route sur une longueur de 150 mètres, qui met la vie des citoyens en danger. «Ce problème refait surface à chaque fois et cela depuis cinq ans, mais il s’est aggravé après les dernières intempéries. Les eaux usées remontent en surface et inondent les lieux, créant ainsi cette situation déplorable», ajoutera nos interlocuteurs. Ces derniers dénoncent le travail de bricolage fait par les services concernés et interpellent les autorités locales afin de régler ce problème dans les plus brefs délais.

Nadia Rahab