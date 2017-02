Des élèves ferment leur lycée et la mairie

Par DDK | Il ya 36 minutes | 63 lecture(s)

Jeudi dernier, des lycéens ont fermé la mairie et leur lycée parce que, diront-ils,“les transporteurs conventionnés ont refusé de nous transporter”.

"Ils n'étaient pas nombreux. Juste avant l'entrée des classes, ils ont bloqué le portail de leur établissement sous prétexte que les transporteurs avaient refusé de les transporter, car ces derniers ne sont pas encore payés", répond, à ce sujet, une source proche de l'APC. Et de préciser: "En principe, ces conventionnés ne devaient pas mener cette action parce que, déjà, le règlement de leur situation est en cours. Ils ont été reçus dernièrement par le chef de daïra en présence du trésorier. L'argent était disponible. Il ne restait que quelques petits réglages". Les mêmes propos ont été déclarés par une source proche de la daïra. "C'est vrai, il y a de l'argent, mais il faudrait attendre seulement la finalisation des conventions", explique cette deuxième source. De leur côté, les transporteurs exigent le versement de leur dû. "Nous n'allons pas travailler gratuitement. Tous les frais ont augmenté. On ne peut plus supporter tant de charges", dit l'un des transporteurs qui ne demandent qu'à être payés à temps. Ainsi, ce problème refait surface à chaque fin d'année. Pour dénouer ce début de crise, il est attendu qu'une réunion ait lieu dimanche prochain entre les transporteurs, les responsables locaux et les élèves. Notons que dans cette commune rurale, pas moins de mille élèves sont transportés aussi bien par ces transporteurs, au nombre de quarante, que par les moyens de l'APC (minibus et camions aménagés). L'enveloppe consacrée à cette mission dépasse un milliard et demi de centimes par année scolaire, car les élèves sont transportés vers le lycée communal, les lycées de Draâ El-Mizan et les collèges de la municipalité.

Amar Ouramdane