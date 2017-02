Le SDC procède aux essais

Par DDK | Il ya 35 minutes | 64 lecture(s)

Après avoir attendu, en vain, l’arrivée du gaz dans leurs foyers, les habitants des deux derniers villages de la commune d’Ain El Hammam, qui n’en sont pas encore dotés, commencent à espérer en profiter dans les tout prochains jours. Les choses semblent, en effet, s’accélérer depuis plus d’une semaine. Les habitants d’Ait Ailem et de Ouatslid nous ont informés que les équipes en charge des dernières retouches sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours dans les différents quartiers de leurs agglomérations. Après avoir terminé les vérifications d’usage et remédié à certaines lacunes apparues lors de leurs sorties sur le site, les agents de la SDC ont procédé aux essais, durant la journée de jeudi dernier, disent nos sources. Ainsi, les réserves semblent levées et il ne resterait que la mise en service officielle de ce fameux gaz de ville qui a tenu en haleine toute la région d’Ain El Hammam durant presque une décennie. La pose des compteurs dans les boîtes installées déjà depuis longtemps bat son plein. Si aucune date précise n’a été avancée par les services concernés pour «lâcher» le gaz, des sources au fait de la question parlent d’«avant la fin de la semaine prochaine». Voilà qui ne manquera pas de réjouir les villageois qui ont souffert des années durant, des affres des hivers rigoureux. Ils auront au moins l’avantage de ne plus traîner des bonbonnes de gaz butane, se constituer des réserves de mazout, pour certains, ou de bois pour d’autres, avec la hantise des pénuries. Beaucoup de choses changeront ainsi pour eux. Nous n’omettrons pas de rappeler que les dernières neiges ont poussé les habitants des deux villages concernés à se révolter. C’est sous une pluie battante mêlée de flocons de poudreuse qu’ils ont, il y a une dizaine de jours, procédé à la fermeture de l’agence de la SDC d’ Ain El Hammam, en signe de protestation. La diligence des responsables qui avaient discuté avec les protestataires a abouti à des promesses de hâter les travaux et d’accéder aux revendications des citoyens. Les engagements semblent tenus. Il ne reste qu’à voir la flamme bleue jaillir des cuisinières et des radiateurs de chauffage.

A.O.T.