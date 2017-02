Enfin une solution !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 67 lecture(s)

Les efforts des responsables de la direction de l'éducation ont enfin abouti, à trouver une solution même provisoire aux élèves de l'école primaire "Mohamed Fodhil" de Taka de poursuivre leur scolarité. C’était lors de la rencontre qui a eu lieu au siège de l'APC en fin de semaine dernière. Cet établissement, rappelons-le, a été ravagé par les flammes il y a de cela près d'un mois suite à un poêle à mazout défectueux. Au lendemain de ce malheureux sinistre, il a été décidé de transférer ces élèves au CEM Base 5. Cependant, les parents d'élèves ont carrément rejeté cette option sous prétexte que de petits enfants dont certains ne sont âgés que de cinq ans ne pouvaient être transportés sur une distance de plus de dix kilomètres en aller-retour pour certains. D'ailleurs, leurs parents ont campé sur leur position en exigeant des responsables d'y implanter des chalets en attendant que le projet de construction du groupe scolaire en dur soit livré à la rentrée scolaire. Depuis, faudra-t-il le souligner, les contacts entre les deux parties n'ont pas cessé. Jeudi dernier, une importante délégation de représentants de la direction de l'éducation s'est déplacée au chef-lieu. Après des heures de discussions entre cette commission, les responsables locaux, d'une part, et les parents d'élèves à leur tête le président du comité de village, d'autre part, le plan de la reprise des cours a été mis en place. Concernant les décisions prises, nous avons appris que la cantine scolaire partiellement touchée sera divisée en deux salles de cours qui accueilleront les élèves de cinquième année tandis qu'une autre salle de l'ancienne école servira à d'autres divisions pédagogiques. Par ailleurs, il faut dire que le régime de la double vacation restera de vigueur jusqu'à la rentrée scolaire. En parallèle, le foyer pour jeunes sis à proximité de l'école inexploité et squatté par un citoyen sera utilisé comme cantine scolaire. Donc, il est attendu que ces 147 élèves reprennent le chemin de l'école dès ce dimanche matin. Certes, ces solutions ont été arrêtées, mais, tout de même, les conditions de travail aussi bien des élèves que des enseignants ne seront pas aussi aisées que le croiraient certains pour le restant de l'année scolaire. Il faudrait qu’il y ait un suivi quotidien de ce projet pour qu’il soit finalisé dès septembre prochain car, signalons-le, il a accusé énormément de retard.

Amar Ouramdane