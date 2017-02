La fibre optique arrive !

Par DDK | Il ya 46 minutes | 50 lecture(s)

L'entreprise en charge de raccorder les communes de Frikat et de Bounouh à partir de Draâ El-Mizan à la fibre optique a lancé les travaux depuis déjà quelques jours.

N'étaient les pluies qui ont retardé quelque peu l'avancement, cette fibre optique serait déjà sur le territoire d'Ath Smail. "L'entreprise est sur place et nous espérons que les travaux vont avancer avec la cadence voulue parce que ce moyen nous manque beaucoup", a déclaré le maire de Bounouh, M. Rabah Makhlouf. Et d’ajouter: "La mise en service de l'antenne administrative est conditionnée par cette technologie. On ne pourra pas faire fonctionner cette administration sans internet, car tous les services sont numérisés. Donc, maintenant, nous estimons que cette annexe de mairie ne tardera pas à ouvrir ses portes. Tout est prêt: équipements et tous les autres moyens". concernant l’avancement des travaux, une source proche de l'entreprise dira: "Nous avons un délai de réalisation. Comme vous voyez, nous avons déjà concrétisé plus de trois kilomètres. Et puis, comme vous le constatez, nous ne touchons pas au bitume". Effectivement, pour le moment, l'asphalte du CW 04 n'est pas abîmée. Cette ligne renforcera aussi ce moyen technologique au niveau de la municipalité de Frikat. "Nos villages vont à l'avenir tous bénéficier de cette technologie bien que certains déjà utilisent la 4G LTE. Tout de même, avec la fibre optique, ils auront de l'internet à haut débit", avait précisé le maire de Bounouh. Ce dernier a souligné, d'autre part, que le bitumage du chemin communal menant au chef-lieu à partir de Tizi N'Chréa avait été conditionné par le passage de la fibre optique. "Le projet est retenu. Après le passage du gaz naturel, nous avons réfectionné les parties touchées. Mais, actuellement, cet axe est quand même délabré à certains endroits. C'est pourquoi nous attendons avec impatience le passage du réseau de fibre optique pour que l'entreprise le prenne en charge", a conclu le maire de Bounouh. Même à Frikat, c'est la satisfaction en voyant cette fibre optique tant attendue arriver dans leur localité. "C'est un moyen plus performant. Il faut vous dire que nombreux sont les demandeurs qui n'ont pu accéder à ce moyen technologique dans notre commune. Nous souhaitons que cette fibre optique arrive aussi dans les villages notamment où la population dépasse les mille habitants comme l'avaient annoncé à plusieurs reprises les responsables d'Algérie-télécom", nous dira un habitant d'Imazgharène.

Amar Ouramdane