La bibliothèque communale tourne au ralenti

Manquant terriblement d’infrastructures à vocation culturelle, beaucoup de citoyens de la commune de Timizart, dans la daïra d’Ouaguenoun, ont accueilli avec satisfaction l’inauguration de la bibliothèque communale située dans le quartier dit Ahriq Ouatar. Il faut dire que cet édifice, de par son architecture moderne, attire les regards. Un bijou architectural en somme. Il était, donc, tout à fait légitime d’attendre à ce que cette nouvelle acquisition apporte un plus à la municipalité et qu’elle réponde aux besoins des nombreux amoureux de la lecture et de tous ceux qui ont un travail de recherche à entreprendre. Malheureusement, depuis son ouverture officielle, un certain 15 décembre 2015, à ce jour, elle n’a servi presque à rien. Aucune activité grand public, aucune journée portes-ouvertes, aucune conférence ni même la moindre exposition n’y a été programmée. «La culture est sous perfusion au niveau de notre localité. il faudra un traitement de choc pour la tirer de la paralysie dans laquelle elle ne cesse de languir !», se désolera un jeune d’une association locale qui a beaucoup perdu de sa dynamique.

A. S. Amazigh