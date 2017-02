Hommage à des enseignants retraités

Par DDK | Il ya 47 minutes | 100 lecture(s)

Les enseignants du CEM Amer Ath Chikh d’Aïn El Hammam ont organisé, samedi dernier, une réception en hommage à leurs collègues partis en retraite depuis le mois d’août dernier. Mme Kokene Malika, professeur d’anglais et M. Djamal Ait Iftene, professeur de français, étaient émus par cette fête organisée, par surprise, à leur intention. Lors de leur prise de parole, de nombreux intervenants n’ont pas cessé d’exhorter leurs jeunes collègues à reprendre le flambeau «pour faire honneur à ce beau métier». Intarissables d’éloges envers leurs anciens collègues, les enseignants se sont succédé pour parler des élèves qualifiés, tantôt de «têtes blondes», tantôt «d’innocents» ou encore de «pages blanches», cadres de demain, que «nous devons aider à aller de l’avant». Une chorale composée d’ex élèves des deux retraités a entonné quelques chansons d’au revoir qui ont soutiré quelques larmes à plus d’un. «Adieu monsieur le professeur» d’Hugues Aufray, particulièrement, a ému toute l’assistance qui a été conviée par la suite à une collation, occasion saisie par les présents pour discourir, sans arrêt, sur le sujet favoris des maîtres : la pédagogie. Bonne retraite à Monsieur Ait Iftene et à Madame Kokene qui ont sacrifié trente deux ans de leur vie au service de l’éducation.

A. O. T.