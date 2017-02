Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le CFPA Mezaguer Saïd de Tadmaït, à 18 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, organise, depuis dimanche dernier et jusqu’à jeudi prochain, des journées portes-ouvertes sur la formation professionnelle, à l’antenne du centre-ville de la commune.

Selon les organisateurs, le but de cet événement est de sensibiliser les jeunes, ainsi que leurs parents sur l’importance et les avantages de s’inscrire au centre pour suivre des formations d’apprentissage ou résidentielles, afin d’assurer un meilleur avenir, notamment en cas d’échec scolaire. A noter que l’administration de cet organisme a mobilisé tout son personnel pour la réussite de cette manifestation. En effet, les animateurs fournissent toutes les informations et donnent toutes les explications concernant les formations proposées, tout en distribuant de nombreux dépliants. «L’objectif de ces portes ouvertes est de vulgariser l’information quant aux spécialités existantes dans notre centre et de toucher directement les jeunes de la région, ainsi que leurs parents, afin de les orienter et de les sensibiliser sur l’importance de la formation professionnelle. Il y a des jeunes qui ne savent même pas qu’il existe des métiers dans notre centre !», dira Lyes Akhemoum, directeur dudit CFPA. Et d’ajouter : «On a choisi d’organiser ces portes ouvertes à l’antenne du chef-lieu, situé en plein centre-ville, dans le but d’attirer un nombreux public, pour se renseigner sur la formation professionnelle et les différentes spécialités, surtout qu’on a des enseignants très qualifiés dans ce domaine». De son côté Mme Mokhtari, chargée de l’information et de l’orientation professionnelle a indiqué : «Nous avons invité des représentants de l’Anem et de l’Ansej pour donner des informations et des explications concernant la façon de compléter les dossiers administratifs de ces dispositifs. On a également invité des éléments de la protection civile, pour faire des exhibitions de secourisme au profit des jeunes, ainsi que l’association «Ikhoulef» de Tadmaït, pour présenter une chorale mercredi prochain. Aussi, an a organisé des caravanes à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, pour inciter un grand nombre de jeunes à suivre des formations professionnelles». Selon notre interlocutrice, la couture, la maçonnerie, la menuiserie, l’aluminium et PVC, l’électricité industrielle et le secrétariat, sont les formations assurées par le centre, pour la session février 2017. Par ailleurs, ledit CFPA compte 141 éléments qui suivent des formations à plein temps (formation résidentielle), 144 suivent la qualification ou formation de petite durée, allant de 3 à 6 mois, et 99 apprentis chez des employeurs (apprentissage). Ces derniers ne se rendent au centre qu’une fois par semaine pour l’encadrement et les cours théoriques.

Rachid A.