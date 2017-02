L'annexe administrative attend sa restauration

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Inaugurée au début des années 90, l'annexe administrative de Tafoughalt est l'un des services des plus rentables parce qu'elle sert non seulement les habitants du village (5000 environ) mais aussi ceux d'El Hammam (1000 habitants) relevant de la commune de M'Kira. En effet, depuis plus de vingt-cinq ans, ces citoyens n'ont plus besoin de se déplacer vers leurs chefs-lieux communaux respectifs pour se faire délivrer des documents administratifs dont ils ont besoin. Mais, avec la numérisation des registres, il est temps de songer à la raccorder à Internet. D'ailleurs, dans ce village, la demande est pressante à ce sujet. " Il y a un projet de la 4 GLTE. Mais, pour le moment, on ne sait pas encore s'il sera accordé. Notre village mérite la fibre optique parce que la norme de mille habitants est largement dépassée", nous dira un membre du comité de village. Cet édifice public a perdu déjà des couleurs. Il ne suffit que de jeter un regard sur ses façades pour voir que la couche de peinture posée depuis près de trente ans a disparu depuis des années laissant place aux murs crépis en ciment. Et à l'intérieur des bureaux, c'est le même constat. Certes, l'APC lui a réservé une enveloppe dans le cadre des PCD. Cependant, on croit savoir que celle-ci est insuffisante pour la prendre en charge. Il faut dire que, fort heureusement, son étanchéité a été refaite parce que des infiltrations d'eau tombaient même sur les têtes des usagers de ce service et du personnel. "Ce qui reste de l'enveloppe est insuffisant pour mener à terme les travaux retenus, à savoir la peinture et le dallage de l'extérieur. Donc, il faut revoir les quantités et par ricochet les coûts inhérents à ces tâches", nous confiera un adjoint au maire. D'ailleurs, ajoutera le même interlocuteur, c'est le seul moyen envisagé pour concrétiser l'opération inscrite au profit de cette antenne administrative. Par ailleurs, il est à souligner que celle-ci ne porte aucune plaque indiquant ce service.

A. O.