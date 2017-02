Campagne de vaccination antirabique et antibrucellique

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La subdivision agricole de la daïra d’Iferhounène, en collaboration avec le service agricole de la commune d’Imsouhal, à 70 km au Sud-est de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise une campagne de vaccination antirabique du cheptel et antibrucellique pour les petits ruminants. Il est à noter que cette campagne, qui s’étalera d’aujourd’hui à jeudi prochain, sera encadrée par le vétérinaire de la subdivision agricole de la daïra d’Iferhounène. Pour mieux réussir cette opération, un calendrier, indiquant la date et l’heure de passage de l’équipe vaccinatrice, a été établi par l’APC et affiché dans les 17 villages de la commune d’Imsouhal 5 jours avant le début de l’opération, dans le but d’informer tous les éleveurs.

Madjid A.