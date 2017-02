Bientôt un service de contrôle médical !

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La daïra de Bouzeguène a bénéficié d’une enveloppe financière de l’ordre de 200 millions de centimes pour le réaménagement de l’ex-unité de soins, sise à Louda, à proximité de la polyclinique de la même région, en service de contrôle médical. «Nous sommes très heureux d’annoncer à la population la prise en charge du projet du service du contrôle médical. On a, enfin, trouvé le local approprié. Les travaux de réaménagement de l’infrastructure vont commencer dans les prochains jours. Ce qui va soulager les citoyens des quatre communes de notre daïra qui sont, à ce jour, obligés de se déplacer jusqu’au centre de contrôle médical d’Azazga pour se faire délivrer des documents», dira Bessaha Mourad, maire de Bouzeguène. La population de Bouzeguène va enfin en finir avec les longs trajets et les désagréments qui s’en suivent, pour se faire délivrer un simple document ayant trait à la sécurité sociale et à la médecine du travail. La nouvelle a, ainsi, fait le bonheur des habitants de la région qui se réjouissent de la concrétisation de plusieurs projets. Ainsi, après l’agence d’Algérie-Télécom, qui a ouvert ses portes aux clients, un nouveau service verra le jour dans ladite daïra, en attendant la réalisation d’un hôpital.

Fatima Ameziane