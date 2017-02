L’ANEM et le CFPA font cause commune

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle de la daïra d’Iferhounène s’est déplacé à Aïn El Hammam, une daïra limitrophe, pour organiser, en collaboration avec l’agence ANEM locale, trois journées portes-ouvertes à l’intention des jeunes de la région.

Dimanche, lundi et mardi derniers, le hall du centre culturel Matoub Lounes, mis à leur disposition par l’APC, a servi de salle d’exposition pour les deux organismes dont les animatrices ne cessaient de répondre aux questions des visiteurs. Le lien entre l’ANEM et la Formation professionnelle étant établi, depuis longtemps, c’est donc tout naturellement que l’agence nationale de l’emploi (ANEM) et le centre de formation professionnelle ont décidé d’accueillir ensemble le public. Si la mission de l’une est de former, celle de l’autre est de leur proposer des emplois. Si les organisateurs n’étaient pas submergés par la grande foule, ils ont, tout de même, eu le mérite d’attirer ceux qui s’y sont présentés et auxquels ils ont fait miroiter tous les avantages d’un métier. Sur deux longues tables, toute une panoplie de prospectus et de dépliants sont mis à la disposition des visiteurs qui y trouvent toutes les informations concernant les offres et la durée de formation etc. Pour attirer davantage de futurs stagiaires, une exposition de travaux des élèves, actuellement en formation, orne les quatre coins du hall. Les stands des habits traditionnels, de la menuiserie aluminium, de l’électricité bâtiment etc. ont mis l’accent sur le résultat palpable de la formation. Parallèlement, la représentante de l’ANEM les entretiendra du DAIP (Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle), du CTA et autres. Il faut reconnaître que ces dernières années, malgré leurs efforts, les centres de formation professionnelle n’attirent plus, comme auparavant. La plupart des stagiaires qui s’y inscrivent préfèrent les formations en apprentissage, chez l’artisan alors que d’autres se dirigent vers les écoles privées où ils trouvent certaines spécialités qui leur conviennent, non disponibles au niveau des CFPA. De toute façon, quelle que soit l’école dont ils seront issus, les futurs diplômés sont appelés à passer par l’ANEM qui les incérera dans le circuit du travail, suivant les offres des entreprises et d’autres pourvoyeurs d’emplois.

A. O. T.