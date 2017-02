Le chef-lieu communal sans eau

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La situation qui prévaut à Souk El-Hed, chef-lieu de la commune de Timizart, daïra d’Ouaguenoun, ne peut être qualifiée que d’ubuesque. En effet, le chef-lieu de la commune se retrouve privé d’eau depuis quatre jours, sans que l’on sache la raison. Sans qu’aucune explication ne soit donnée aux abonnées par l’ADE, les robinets des foyers se sont subitement taris, plongeant les résidants dans l’embarras. Pour rappel, la distribution de l’eau potable se faisait, depuis une année, une fois tous les deux jours. Les raisons invoquées au sujet de ce rationnement sont la baisse du niveau d’eau au niveau du barrage de Taksebt. Néanmoins, malgré cette gestion cahoteuse, les maisons furent alimentées suffisamment en eau, et cela a suffi quand même pour stoker le précieux liquide dans des contenants afin de subvenir aux besoins de chaque famille. Les plus aisés optent souvent pour l’installation de citernes pour pallier au manque chronique de cette denrée vitale. Mais quand une coupure d’eau dure autant de jours, il est évident que toutes les réserves finissent par être épuisées. C’est justement le cas pour cette fois-ci. «La rupture est survenue sans aucun avis de coupure d’eau, ce qui aurait pu permettre aux familles de prendre leur devant. Du jour au lendemain, on se retrouve sans eau et on n’a même pas eu le temps de prendre nos précautions. Maintenant, on est obligés de faire des déplacements vers des sources lointaines pour y puiser de l’eau potable. J’espère que les responsables du secteur vont régler ce problème au plus vite, car la situation pour nous est vraiment intenable», nous confiera une habitante de la localité.

A. S. Amazigh