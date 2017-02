Ath Ailem et Ouaitslid enfin raccordés au gaz

Par DDK | Il ya 18 minutes | 29 lecture(s)

Plus de six cents foyers, implantés dans les villages de Ouaitslid et d’Ait Ailem, situs à cinq kilomètres à l’ouest de la ville d’Ain El Hammam, viennent d’être raccordés au gaz naturel. La crainte de passer un autre hiver avec le vieux chauffage à mazout et le poêle à bois a laissé place à un soulagement, dès que les équipes de la SDC se sont présentées aux deux agglomérations pour y installer les compteurs. M. Salem B., un habitant d’Ouaïtslid, tient à «remercier la SDC qui n’a ménagé aucun effort pour que toutes les maisons du village disposent de cette énergie, avant le retour de la neige». Trois équipes s’y sont mises, en effet, simultanément pour contenter les habitants qui voulaient tous en profiter le plus vite possible. Il reste, cependant, à terminer le branchement des quelques maisons situées à l’écart, dont les travaux sont en cours, et des foyers qui ne se sont pas encore acquittés des frais inhérents au raccordement. Cette mise en service sonne la fin de la misère endurée durant les hivers, depuis des générations, par la population d’Aïn El Hammam. Hormis le hameau d’Aït Sidi Ahmed qui ne tardera pas, lui aussi, à goûter aux bienfaits du gaz naturel, la commune d’Aïn El Hammam peut se targuer d’avoir cette énergie dans tous les villages, dans une proportion dépassant les 95%. Il faut savoir également que la plupart des écoles de la municipalité ont été alimentées avec cette énergie si prisée par les populations des montagnes. Leur joie de craquer une allumette pour allumer leurs appareils de chauffage est sans égal, surtout en cette période où la neige revient sporadiquement. «Maintenant, nous allons nous occuper d’autre chose que des bonbonnes de gaz butane», soutiennent les derniers bénéficiaires du gaz qui l’ont accueilli par des immolations de coqs au sein de leurs maisons pour «faire couler le sang» après une heureuse acquisition, disent-ils. Rappelons que l’arrivée de la neige qui s’abat par intermittence sur la région a créé une panique au sein des villageois qui n’avaient pas prévu d’autre moyen de chauffage, comptant sur l’arrivée du gaz naturel. Pour manifester leur mécontentement plus de cent personnes s’étaient rendues au siège de la SDC, il y a deux semaines, pour exiger de l’entreprise chargée de l’opération de raccordement de leurs maisons, d’accélérer les travaux. Maintenant, c’est chose faite. Avec l’alimentation en cours des dernières maisons, on peut d’ores et déjà affirmer qu’à Aïn El Hammam, «le dossier du gaz de ville est enfin clos».

A. O. T.