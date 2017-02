Les opérations d'amélioration urbaine relancées

Par DDK | Il ya 16 minutes | 19 lecture(s)

Tout comme de nombreux chefs-lieux communaux, celui de cette municipalité a bénéficié d'opérations dans le cadre de l'amélioration urbaine inscrites par la Direction de l'Urbanisme et de la Construction de la wilaya. Tout d'abord, il y a eu la réalisation des trottoirs et leur dallage du moins dans l'axe allant de l'entrée de ce centre urbain jusqu'au nouveau siège APC d'un côté et vers l'école primaire "Frères Belkacemi" de l'autre côté. Dernièrement, c'est l'éclairage public qui a été lancé. En effet, ce projet a atteint presque les 100% parce que les poteaux et les lampadaires ont été installés sur tout cet itinéraire. D'ailleurs, il n'échappe à personne de passage de voir ces beaux lampadaires accrochés à ces candélabres changeant ainsi de look à ce chef-lieu venus remplacer les autres poteaux déjà "déracinés" dans de nombreux endroits lors des blocages de la route et autres contestations. Finalement, l'entreprise a repris les travaux au grand bonheur des résidents. On craint savoir qu'il sera mis en service dans les prochains jours. "L'éclairage public est défectueux dans de nombreuses places. Dès qu'on sort la nuit, on craint d'être agressé", nous répond cet habitant de l'immeuble situé en face de l'ancienne mairie. "C'est une opération qui a pris un peu de retard", nous répond une source proche de l'APC. Par ailleurs, pour le remplacement des lampes grillées du réseau d'éclairage dans les villages, une enveloppe financière accordée par l'APW a été dégagée à cet effet. Dans ce chef-lieu, disons-le, ce qui est aussi attendu est la réalisation d'une station d'arrêt pour les bus qui transitent par ce centre urbain et aussi pour les fourgons à destination de Draâ El-Mizan et de Draâ Ben Khedda. Si besoin est de le rappeler, lors de sa visite en novembre 2013 dans la région, l'ex ministre des travaux publics, M. Amar Ghoul avait promis de doter cette commune d'une station semi-urbaine. D'ailleurs, au lendemain de cette promesse, une ébauche de cette étude a été faite et des contacts ont été pris avec la direction des transports. Mais, depuis, les autorités locales ne voient rien venir. Pourtant, ces fourgons stationnés ici et là provoquent une certaine anarchie dans ce chef-lieu d'autant plus que déjà il souffre de promiscuité.

A. O.