Les comités de villages protestent

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Dans la commune de Timizart, les transporteurs desservant le chef-lieu d’Ouaguenoun à partir du village agricole socialiste ont augmenté le prix du ticket qui est passé de 20 à 25 DA. Cette inattendue décision a suscité l’ire des nombreux voyageurs qui transitent quotidiennement par cette ligne. En effet, les membres du comité de ce village agricole, en réaction à cette augmentation qu’apparemment rien ne justifie, ont contacté les autres villages voisins pour les sensibiliser à mener conjointement une action à même de faire revenir ces transporteurs à de meilleurs sentiments. Ainsi donc, les représentants des comités des villages V-A-S, Nezla et Agouni Ouzarez ont rencontré le chef de la sûreté de la daïra et le chef de daïra auxquels ils ont soumis cette préoccupation. Le compromis trouvé dans un premier lieu se résume à créer une ligne entre le chef-lieu de Timizart et Tikoubaine. Il a été aussi suggéré de faire cesser les transporteurs ne disposant pas de licence de transport. Une réunion devant regrouper le P/APC de Timizart et celui de Ouaguenoun, le chef de la sûreté et le chef de daïra et les représentants des comités de villages est prévue pour trouver une solution. «Un trajet de 5 km pour 25 DA, c’est vraiment trop cher ! C’est une charge de plus pour le simple citoyen qui fait presque chaque fois face aux flambées des prix», déclare un habitant de Nezla. Quant aux transporteurs, ils avancent que cette augmentation fait suite à la hausse du prix du gasoil. «C’est vrai qu’on travaille sans papiers, mais tout a augmenté, surtout les pièces de rechanges. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous en sommes arrivés à augmenter la place de 5 dinars», déclare un transporteur. Mais force est de constater que dans cette situation, seul le citoyen reste victime. Notons que la direction des transports n’a pas annoncé une quelconque augmentation des tarifs pour cette année.

Djaffar Ouigra