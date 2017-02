Des villages sans eau depuis 10 jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les habitants des villages Ichakalen, Tala Benaman, Ait Chelmoun, Abla et ceux de la cité Abkou dans la commune de Tadmaït souffrent d'une pénurie d'eau potable qui dure depuis 10 jours. En effet, ces villageois endurent une pénurie d’eau potable en pleine période hivernale. Cette situation a engendré d’énormes désagréments aux riverains. Pour étancher leur soif, ils ont recouru à l’achat de citernes coûtant entre 1 500 et 2 000 DA. Selon des témoignages que nous avons recueillis, une panne survenue au niveau du forage d’où ces villageois sont alimentés serait à l’origine de cette situation déplorable qu’ils endurent depuis le début du mois de février. «Cela fait des années que nous demandons aux autorités locales et aux services concernés de trouver une solution définitive à ce problème, mais sans résultat car à chaque fois c’est la même situation qui revient. Nous ne savons plus à quel saint se vouer afin de mettre un terme à notre souffrance. Nos robinets sont restés à sec depuis 10 jours», fulmine Nourdine l’un des habitant d’Ichakalen. Et d’ajouter : «Les autorités locales se sont engagées à maintes reprises à prendre en charge nos doléances, mais ce ne sont que de vaines promesses. De ce fait, nous exhortons les pouvoirs publics d'intervenir afin de mettre fin à notre calvaire». Le réseau AEP, mis en service en 2003, présente toujours des défections en raison des pannes récurrentes enregistrées que se soit au niveau des pompes, soit au niveau du forage. Par ailleurs, les services de l’hydraulique ont construit un château depuis plus de 3 ans au lieudit Ighil Amar pour atténuer un tant soit peu les pénuries d’eau qui empoisonnent le quotidien des habitants de ces régions, mais sa mis en service tarde à voir le jour, a-ton appris de sources locales. De plus, ces mêmes services ont établi il y a une année et demie de cela, un nouveau forage à deux km, au nord du chef-lieu communal de Tadmait pour approvisionner ces localités et mettre fin définitivement à leur lamentable situation, mais à ce jour, ils ne l’ont pas mis en service. De ce fait, ils interpellent les pouvoirs publics à intervenir auprès des autorités locales et de l’ADE notamment et ce afin de mettre en service ces deux réalisations qui mettront un terme à leur souffrance qui n’a que trop duré. À signaler qu’une équipe de l’ADE a procédé à la réparation de la panne il y a de cela quelques jours, mais la pénurie persiste toujours, a-ton appris de sources locales.

Rachid A.