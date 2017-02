Les villageois chargent l’entreprise du gaz

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les habitants du village Nezla dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, affichent leur désarroi et leur malaise causés par l’entreprise en charge des travaux de raccordement au gaz naturel. Ils sont obligés de faire des volontariats hebdomadaires afin de redonner la vraie image aux axes routiers de ce village devenus des rivières. Par ailleurs, l’entreprise qui a quitté les lieux depuis des semaines a laissé les chemins du village dans état catastrophique. «On souffre sur ces routes ! Après les premières chutes des pluies, les caniveaux sont complètement bouchés causant d’énormes dégradations à la chaussée. Vraiment cette entreprise nous a fait endurer les pires tracas avec ces travaux qui s’éternisent», déclare un des membres du comité de village Nezla. Pour cela, les villageois ont décidé de faire un volontariat chaque vendredi avec la participation de tous. Ils ont commencé par faire une quête pour louer une case qui va aménager les routes. «On a travaillé durant quatre vendredis et les choses se sont vraiment améliorées puisque avant, nos routes étaient impraticables et je remercie tous les villageois à leur tête les membres du comité de village qui ont initié cette action», ajoute un habitant de Nezla. Le P/APC a promis, par ailleurs aux villageois de leur donner la niveleuse de la mairie et quelques voyages de tout-venant pour colmater les crevasses et les nids-de-poule.

D. O.