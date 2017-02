Éclairage public défaillant !

Par DDK | Il ya 40 minutes | 64 lecture(s)

Les habitants de la commune de Bouzeguène s’indigent suite à la défaillante de l’éclairage public qui, à moins d’une année de sa réalisation, connait des pannes qui plongent le chef-lieu dans le noir absolu.

En effet, les citoyens de Bouzeguène, notamment ceux résidant au centre, du coté de la poste jusqu’à la sortie du coté d’Ihitoussen, sont depuis plus de 25 jours sans éclairage public. Aussi, les réclamations se multiplient, mais en vain.

«On a sollicité, à maintes reprises, les élus en vue de remédier à ce problème, mais ces dernier nous invitent à voir avec l’entreprise réalisatrice, comme si c’est aux citoyens de connaître les entrepreneurs, négocier avec eux et régler les problèmes dont baigne notre localité.

Ainsi, après les ordures ménagères, l’absence d’un plan de circulation, voilà que le problème de l’éclairage public, pourtant réalisé tout récemment, refait surface», déplore un citoyen.

Une simple virée la nuit montre l’ampleur du problème et ce qu’il peut engendrer comme désagréments et dangers aux citoyens, notamment avec les conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours-ci durant lesquels la pluie, le brouillard, la neige et le vent réduisent davantage la visibilité.

Par conséquent, les habitants sollicitent une intervention rapide des autorités locales en vue de remettre en fonction les lampadaires, au risque de mettre en péril la vie des citoyens.

Par ailleurs, dans d’autres endroits de ladite commune, c’est le gaspillage de l’électricité qui est déploré. «Le discours des autorités est contradictoire. D’une part, ils insistent sur le devoir d’économiser cette précieuse énergie, d’autre part, l’éclairage public demeure allumé parfois jusqu’à qu’à 10h du matin, voire plus.

L’on a constaté la même chose au niveau des écoles et des infrastructures publiques. Cet argent gaspillé revient au peuple. Soyons, d’abord conscients avant de sensibiliser les autres !», dira un enseignant.

Fatima Ameziane