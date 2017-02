Les jeunes font de l’environnement leur crédo

Par DDK | Il ya 41 minutes | 73 lecture(s)

Les jeunes de Boumessaoud, village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou de l’année 2016, ne se contentent, manifestement, pas qu’à l’organisation de volontariats à l’intérieur de la périphérie de leur village, relevant de la commune d’Imsouhal. En effet, ces jeunes volontaires veulent faire de la protection de l’environnement leur crédo, en étendant leur champ d’intervention en dehors de leurs frontières. D’ailleurs dans l’après-midi d’avant-hier vendredi, après avoir participé à un volontariat organisé à l’intérieur du village, une équipe de jeunes bénévoles a été envoyée au lieu-dit La piscine, à la frontière limite entre les communes d’Imsouhal et Iferhounène, où ils ont ramassé les déchets jonchant les accotements du CC7 et rempli, en un laps de temps, la benne d’une camionnette bâchée de bouteilles de boissons alcoolisées vides. «Ce n’est qu’une première étape. Nous comptons prolonger dans les prochains jours notre action à tout le pourtour de la ceinture des Ittourars, afin de redonner à notre région son visage d’antan. Cependant, nous interpellons les citoyens, notamment les consommateurs d’alcool en plein nature, à faire preuve d’un minimum de civisme et d’empaqueter, au moins, les bouteilles vides et les déchets dans des sacs en plastiques, au lieu de les éparpiller dans la nature», dira l’un des volontaires. Et à un autre de poursuivre : «L’environnement est l’affaire de tous. Toute la population, les autorités locales, les services de sécurité doivent contribuer à sa protection et à la pénalisation des contrevenants qui portent atteinte à la nature, sans se soucier de la santé des citoyens», a-t-il souligné.

Madjid A.