Les bénéficiaires prennent possession des lieux

Par DDK | Il ya 40 minutes | 69 lecture(s)

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains, les bénéficiaires de ces locaux s’affairent à les aménager de l’intérieur et de l’extérieur, en plaçant les différentes pancartes et enseignes publicitaires indiquant leurs activités et commerces. Pour rappel, ce programme a était lancé en 2005, géré auparavant par le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Désormais, ces locaux seront, à partir de cette année, introduits dans le patrimoine des communes, lesquelles les loueront selon leur "valeur vénale", qui sera définie par un arrêté interministériel, d’après une source des collectivités locales. Chose qui réjouit pas mal de jeunes qui ont attendu durant plusieurs années avant de voir le fameux sésame ou les clés d’un semblant début de réussite.

A. D.