Sans eau potable depuis des jours

DDK | Il ya 30 minutes

Les habitants du village Iberkanen, à 7 km à l’ouest du chef-lieu communal de Tirmitine, souffrent d’une pénurie d’eau potable depuis plus de deux semaines. En effet, les locataires de cette bourgade, renfermant quelque 400 foyers, ne savent plus à quel saint se vouer pour étancher leur soif. «Nous vivons ce calvaire de pénurie d’eau potable presque quotidiennement depuis le début du mois en cours. Aucune goutte d’eau n’a coulé dans nos robinets pendant une quinzaine de jours. Et pour étancher, un tant soit peu, notre soif, on a recouru à l’achat de citernes coûtant 2000 DA», dira l’un des villageois de la région. «Les services concernés et les autorités locales ont été interpellés à plusieurs reprises en vue de trouver une solution définitive à notre souffrance, mais sans résultat. Ils nous promettent d’intervenir, à chaque fois, puis plus rien», ajoute notre interlocuteur. Selon un membre du comité dudit village, à l’origine de cette coupure prolongée d’eau potable, une entreprise, chargée de réparer une panne au niveau du forage sis au lieu-dit «Bouaid», d’où est alimenté Iberkanen, a endommagé la conduite principale et une importante fuite s’est, alors, produite. Aussi, les autorités locales, les services de l’hydraulique et de l’ADE se sont engagés l’année dernière à soulager ces villageois en matière d’approvisionnement en eau, mais sans résultat, car les pénuries persistent toujours. «Nous dénonçons l’indifférence affichée à notre égard, car nous n’avons pas demandé l’impossible, mais simplement la prise en charge d’un besoin élémentaire», s’insurge une villageoise. D’autre part, un membre actif du comité du village a affirmé que les services de l’hydraulique de la wilaya de Tizi-Ouzou ont entamé, l’année dernière, les travaux d’une nouvelle conduite AEP qui renforcerait l’alimentation de ce village en matière d’eau potable à partir du barrage Tasksebt , notamment pour alléger la souffrance des riverains, mais plus d’une année après, les travaux ne sont pas encore achevés. De ce fait, les villageois exhortent les pouvoirs publics à agir en vue de mettre une fin à leur souffrance.

Rachid A.