L’association El-Fadjr fête ses 24 ans d’existence

Par DDK | Il ya 31 minutes | 24 lecture(s)

L’association El-Fadjr de Tizi-Ouzou a fêté, avant-hier, ses 24 années d’existence à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. La cérémonie s’est déroulée en présence des adhérents de l’association, des malades, des membres du bureau national, du Dr Medjdoub, membre fondatrice du bureau national et présidente du bureau de Blida, et celle de Dellys, nouvellement installée pour prendre en charge les malades des wilayas de Boumerdès et de Bouira. Au total, 24 bureaux sont ouverts sur le territoire national pour prendre en charge les malades cancéreux.

Mme Ghezraoui réélue à la tête de l’association

Mme Ghezraoui Sabiha a été réélue à la tête de l’association El-Fadjr de Tizi-Ouzou. L’élection a eu lieu, hier, lors d’une assemblée générale organisée au petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Elle était la seule candidate à se présenter à ce poste et elle a été réélue avec 63 voies. Mme Ghezraoui préside, pour rappel, l’association El-Fadjr depuis neuf années consécutives. Avec sa réélection, le nouveau statut adopté lors du dernier conseil national, auquel sont apportés certains changements, notamment la durée d’exercice, qui a été revue à deux années, lui donne aussi toutes les prérogatives d’élire les membres de son bureau de wilaya qui est limité à sept et compris son poste. Dans son intervention, la présidente a tenu à remercier l’assistance : «Au fil des années, l’association est devenue notre deuxième famille. Notre force vient de vous et notre objectif principal le malade et son bien être».

Une maison d’accueil au profit des malades cancéreux

«Une maison d’accueil sera réalisée au profit des malades cancéreux», a annoncé, hier, Mme Ghezraoui Sabiha. «Notre souhait est que le projet soit implanté non loin du centre anti-cancer (CAC) de Draâ Ben Khedda», ajoutera-t-elle, en précisant qu’une procédure administrative est déjà entamée par le maire de Draâ Ben Khedda pour l’acquisition d’une assiette foncière. Quant à la réalisation de cette maison, dira-t-elle encore, «elle est du ressort de l’association avec le soutien indéfectible des bienfaiteurs de la région».

