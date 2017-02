Par DDK | Il ya 30 minutes | 24 lecture(s)

Les villageois de Taka Aït Yahia, ce village aux reliefs montagneux situé dans la daïra d’Ain El Hammam, ont exprimé leur «mécontentement» quant à la situation qui prévaut dans leur localité concernant notamment «le retard de la mise en service du gaz de ville». En effet, dans une déclaration rendue publique, ils ont fait part de leurs inquiétudes de passer «un hiver de plus dans le froid». Les travaux ayant atteint les 95% du taux d’avancement, la mise en service du gaz de ville pour ce village «a été prévue pour le mois de janvier écoulé», indique-t-on. C’est pour cette raison que les villageois s’interrogent sur ce retard inexpliqué. «Que s’est-il passé ? Le gaz de ville n’alimente toujours pas notre village, alors que la conduite principale a traversé le village pour alimenter ceux avoisinant», ont-ils souligné en précisant : «Rien n’est fait, les travaux de raccordements des foyers sont toujours à la traîne et l’entreprise s’est éclipsée». Et de se demander : «À qui peut bien profiter cette situation ?». Les villageois menacent de durcir le ton si la situation ne change pas. La protestation va prendre une autre tournure au vu des actions projetées à l’unanimité par les villageois, laissent-ils entendre dans leur déclaration. Ils s’indignent en outre du fait d’être «le seul village de la commune où le taux de pénétration est à 0%» ; ils s’estiment «lésés». Ainsi, les villageois interpellent les autorités locales et les services concernés à prendre en charge cette légitime revendication et à régler le problème dans les plus brefs délais.

Kamela Haddoum.