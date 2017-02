Les décharges sauvages pullulent au chef-lieu

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les habitants du chef-lieu de la commune de Bouzeguène se disent exaspérés par la détérioration de leur environnement, tant les ordures jonchent la localité. Les décharges sauvages se sont en effet multipliées à chaque coin de rue et jusqu’à proximité de la mosquée. «Personne ne se soucie de nous. Nous avons pourtant, à maintes reprises, interpellé les autorités sur ce problème d’ordures qui nous empoisonne notre quotidien. Nous n’arrivons même plus à ouvrir nos fenêtres, tant les odeurs sont insupportables. Nos élus semblent se désintéresser complètement du bien-être des citoyens. Nous avons même interpellé la direction de l’environnement, mais en vain. J’ai peur pour la santé de enfants», s’indigne une citoyenne qui condamne par ailleurs le manque de civisme de certains citoyens. De son côté, le P/APC de Bouzeguène, Mourad Bessaha, nous dira : «Le ramassage des ordures ménagères du chef-lieu et du plateau de Loudha est assuré par la mairie, nous appelons nos concitoyens au respect des horaires de dépôt des ordures. Nous les exhortons également à ne pas jeter leurs déchets n’importe où. Les agissements de certains citoyens nous obligent à recourir à la loi pour mettre fin à leurs comportements irresponsables».

Fatima Ameziane