D’anciens appelés français en visite dans la région

Il ya 2 heures 29 minutes

Des appelés français en Algérie durant la guerre de libération étaient dans la région d’Ain El Hammam, pour une visite de trois jours (du mercredi au vendredi), au sein de l’association APAM (association pour la promotion et le développement de l’agriculture de montagne). Ces anciens soldats dont le nombre d’adhérents s’élève à 150 membres sont regroupés au sein de l’association «4ACG» (anciens appelés de la guerre d’Algérie et leurs amis contre la guerre) ont décidé de reverser la totalité de leur pension de guerre que leur verse l’état français pour leur service militaire dans un fonds commun devant servir à financer des projets de paix, culturels et économiques, en Algérie. À Ain El Hammam, les visiteurs se sont entretenus avec les responsables de l’APAM et des jeunes filles dans un atelier activant dans le cadre de la récupération des vêtements usagés. Les hôtes de l’association locale se sont enquis des conditions de travail et des difficultés auxquelles les jeunes couturières font face pour rentabiliser leur projet. La mévente de leur produit semble un des problèmes les plus importants que les responsables de l’association se doivent de résoudre rapidement pour que le projet soit rentable. Concernant l’aide de l’association, Rémi, un des membres fondateurs, octogénaire, insiste sur la symbolique de ce geste. Plus que l’argent, c’est surtout les liens d’amitié et de fraternité qu’ils veulent tisser avec les Algériens qui semble important aux yeux des membres de l’association «4ACG» qui apportent actuellement, leur aide à une quinzaine de projets montés en Algérie. Quant aux sources de financement, elles proviennent, selon les initiateurs de cette rencontre, du reversement intégral des pensions dont bénéficient ces anciens appelés, à partir de l’âge de 65 ans. Le fondateur de l’association et les autres adhérents disent refuser de dépenser pour eux-mêmes «cet argent du sang». Plutôt que de le rendre à l’état français, ils décident de s’en servir «pour cette noble cause» Ils ont d’ailleurs profité de leur séjour à Ain El Hammam pour sortir dans la rue à la rencontre de simples citoyens avec lesquels ils se sont entretenus durant de longues heures.

A.O.T.