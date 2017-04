Deux personnes blessées

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 167 lecture(s)

Une collision entre un fourgon de transport de voyageurs et un autre de marchandises et qui a endommagé deux véhicules légers avant-hier à la rocade Sud de Oued Falli, a fait deux blessés, a indiqué la protection civile dans un communiqué. Les deux victimes, de sexe masculin, âgés respectivement de 28 et 36 ans, ont été évacuées au CHU de Tizi-Ouzou, a précisé la protection civile dans son communiqué.

H. K.