La dépression chez le sujet âgé en débat

«La dépression du sujet âgé» est le thème d’une communication que Pr Messaoudi Abdelkrim, spécialiste en psychiatrie, a animée, lundi dernier, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, organisée par le CHU de Tizi-Ouzou et l’EHS de Oued Aïssi.

Il a affirmé que «20% des sujets âgés repérés comme déprimés reçoivent un traitement inadapté», ce qui se répercute négativement sur l’autonomie de la personne et son relationnel. Le défaut de diagnostic est dû, selon le spécialiste, notamment à la difficulté qu’éprouve le patient «à exprimer la douleur morale et la symptomatologie», ainsi que celle des médecins non spécialisés d’inclure la dimension non psychiatrique dans leur pratique. Pour ce qui est des facteurs de risques, qui conduisent souvent à la dépression du sujet âgé, Pr Messaoudi a cité les facteurs biologiques, les facteurs de stress psycho-sociaux et d’autres personnels. A titre illustratif, il a évoqué l’hérédité, l’isolement social et affectif, les maladies somatiques chroniques et/ou invalidantes, des événements stressants, réduction de la mobilité, diminution des activités sociales et les difficultés matérielles (économiques), entre autres. Concernant les symptômes, il dira : «Le tableau est souvent trompeur, évoluant de manière torpide et souvent masquée par d’autres symptômes». Le professeur a souligné, notamment, l’instabilité, l’agressivité, la colère, les somatisations fréquentes, l’hypocondrie, la démotivation, une sensation douloureuse de vide intérieure, un repli sur soi, l’isolement, l’angoisse et la confusion, en plus de troubles amnésiques et le suicide. La dépression est présentée comme «une démence» par le Professeur. «10 à 30% des dépressions chez les sujets âgés tendent à devenir chroniques», et «dans 40% des cas, on note la persistance d’une symptomatologie résiduelle», a expliqué le spécialiste. Même chez les patients qui enregistrent une amélioration, «dans un tiers des cas, on enregistre une rechute». «65% des patients qui se suicident présentent une dépression majeure et environ 15% des déprimés meurent par suicide», «Le risque de mort lors d’une tentative de suicide s’élève en fonction de l’âge», «Les tentatives de suicide sont majoritairement le fait des femmes», «les décès par suicide sont trois fois plus fréquents chez les hommes que chez les femmes», expliquera encore le Pr Messaoudi, en insistant sur la nécessité d’une prise en charge rapide. «La prise en charge optimale de la dépression peut améliorer de façon rapide la qualité de vie des patients, ce qui représente l’objectif principal des soins donnés aux personnes âgées», conclura-t-il.

Kamela Haddoum