Nouvelle campagne de vaccination

Les campagnes de vaccination des animaux domestiques se répètent très souvent ces derniers temps. Après celle du mois de novembre dernier, visant l’immunisation contre la rage et la clavelée, une autre opération en direction des élevages bovins vient d’être déclenchée par l’APC d’Ain El Hammam. Avant le début des sorties de l’équipe vétérinaire, les éleveurs ont été avisés par voie d’affiches placardées en ville et dans les villages, du programme tracé par les responsables des services locaux concernés. Les propriétaires de bovins sont priés de présenter leur cheptel, lors du passage de l’équipe vétérinaire qui doit procéder aux vaccins anti rabique et anti aphteux. Cette campagne qui s’étale du mercredi 12 avril au lundi 17 avril courants, concernera au total 18 villages de la commune. Selon les premières estimations, les villageois nous ont confié que les équipes vétérinaires ont relevé moins de bovins au niveau des villages, en comparaison avec les campagnes précédentes. Les grands élevages, selon nos sources, diminuent de plus en plus, face aux difficultés que rencontrent les éleveurs pour conduire un cheptel important. Les prix de l’aliment du bétail et du fourrage sont devenus exorbitants, rendant difficile la tâche des paysans qui se plaignent d’être déficitaires. Ces derniers préfèrent investir dans les caprins (chèvres) et les ovins (moutons). Par ailleurs, certains paysans évitent de vacciner leur cheptel pour des raisons qui leur sont propres. Ce qui n’est cependant pas nouveau vu que chaque année les petits éleveurs non recensés auprès ders services agricoles refusent de soumettre leurs bêtes à la vaccination. Ce qui diminue les chances d’immuniser tout le cheptel local. Plus encore, personne, en dehors de leurs propriétaires, ne saura si les bêtes confinées contractent la maladie. On nous a rapporté à plusieurs reprises des cas de cadavres de bovins abandonnés dans la nature par les éleveurs qui ne prennent même pas la peine de les enterrer. Nos sources nous indiquent par ailleurs qu’un cas de fièvre aphteuse a été décelé dans une commune de la wilaya de Tizi Ouzou et que par conséquent tout déplacement d’animaux dans les marchés et autres est pour le moment suspendu pour éviter la propagation de la maladie. Le marché à bestiaux sera fermé à compter de cette semaine indique un vétérinaire au fait de la question.

A. O. T.