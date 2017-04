Naissance d'un nouveau groupe SMA

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Un nouveau groupe de Scouts musulmans algériens (SMA), dénommé «Union», est né à Draâ Ben Khedda. Contacté, son président, M. Boutrik Salim en l’occurrence, a confié que ce groupe a été créé en fin février de l’année en cours. À noter que durant l’après-midi d’avant-hier, le Centre culturel et sportif Ahmed Yahia Bacha de Draâ Ben Khedda a abrité l'installation officielle de ce groupe: «Nous avons invité nos confrères des autres groupes ainsi que l'un des membres de l'exécutif communal, en l'occurrence M. Kamel Djeghlouli», a souligné M. Boutrik. S’agissant des adhérents, il dira: "Nous avons atteint une quarantaine d’éléments dont une dizaine de filles. Aussi, quatre groupes composent l’ «Union». Concernant l’âge des éléments SMA, il varie entre 6 et 19 ans". Inculquer et apprendre aux enfants le sens de la solidarité et de l’entraide, l'amour de la patrie, sont entre autres les objectifs de l’ «Union», fera savoir son président.

M. A. T.