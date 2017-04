Brèves de Tizi-Gheniff

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Doura Oukarmous enfin sécurisé

La subdivision des travaux publics de Tizi Gheniff a procédé à sécuriser un grand virage dangereux, appelé communément «Doura Oukarmous» (Virage du figuier de barbarie). À signaler que celui-ci n’avait cessé de provoquer de nombreux accidents de la circulation. Bien qu’il ait subi un important élargissement lors des travaux effectués par la direction des travaux publics sur toute la RN68, il n’en demeure pas moins que sa dangerosité est demeurée la même. Ainsi, le président de l’APC de la localité de Tizi Gheniff a saisi la subdivision des travaux publics, à la fin du mois de février passé, juste après un énième accident de la circulation survenu dans ce même endroit, afin de sécuriser ledit virage. «Ce double virages présente surtout un grand danger pour les usagers qui se dirigent vers Chabet El Ameur et Isser, car la falaise abrupte et verticale commence, à peine, à quelques centimètres de la chaussée alors que les automobilistes ne sont pas avertis par une signalisation et peuvent penser qu’il y a un accotement alors qu’il y a là un ravin. C’est pour cela que de nombreux véhicules ont chuté dans ce ravin», explique l’un des riverains qui n’a pas caché sa satisfaction juste après l’installation d’une barrière métallique le long dudit virage.

La cité des 24 logements sociaux toujours sans électricité

Livrée, en bonne et due forme depuis trois longues années à ses bénéficiaires, la cité des 24 logements sociaux demeure, à ce jour, sans électricité, bien qu’elle soit située en plein centre-ville. «Nous recourons depuis trois années à des branchements anarchiques à partir des bâtiments mitoyens, alors que nous n’avons cessé de frapper à toutes les portes. Nous avons saisi tous les responsables concernés, mais sans résultat», confient avec amertume les résidents de cette cité. Pour sa part, M. Saïd Mansour, président de ladite APC a assuré que le problème, d’ordre financier, entre l’OPGI et la SDC, vient d’être réglé et que les bénéficiaires de ces logements sociaux seront incessamment raccordés au réseau d’électricité.

Des projets pour la localité

Outre l’enveloppe financière accordée par l’APW pour installer des clôtures au niveau de trois cimetières au village Galleze, Tizi Gheniff vient de bénéficier, dans le cadre du budget supplémentaire de la wilaya, d’autres projets. Il s’agit notamment de la réhabilitation d’un collecteur d’assainissement au profit du village de Tizi N’Doukart, ainsi que de l’aménagement et du revêtement de la piste allant de la nouvelle mosquée vers le CW107. La concrétisation de ce projet sera surtout bénéfique pour la polyclinique dont l’accès est impraticable. Par ailleurs, à Ihabarène, il est également prévu l’aménagement et le revêtement de la piste allant du CW107 au chemin communal de Taka qui longe en partie l’enceinte du nouveau lycée de M’Kira. Enfin, les écoles primaires, dont les toitures ont été endommagées lors des dernières intempéries, sont également appelées à être réparées.

Essaid Mouas