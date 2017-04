Brèves de Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 123 lecture(s)

Un enfant fauché par un chauffard

Vendredi matin, un enfant âgé de quatre ans en compagnie d'une parente, a été fauché par un automobiliste qui roulait à vivre allure sur la descente du quartier des 160 logements, en allant vers le lotissement Nord. Ce chauffard a pris la fuite parce que la route étaie déserte laissant sur place l'enfant jaillir dans une marre de sang et son accompagnatrice, désemparée, hurlait à haute voix, apprend-on. C'est un automobiliste de passage qui l'a évacué aux urgences de l'hôpital Krim Belkacem où il a subi les premiers soins. Grièvement blessé aux deux jambes, le malheureux garçon a été transféré au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour des examens plus poussés. Ses parents ont déposé plainte si bien que les services de sécurité ont ouvert une enquête et ont lancé les recherches pour retrouver ce fuyard. Il y a lieu de signaler que cette descente est très dangereuse, délabrée à divers endroits et aussi très fréquentée par les automobilistes qui l'empruntent, pour éviter les embouteillages monstres du centre-ville.

Un camion volé à la cité Cnep

Selon des sources concordantes, un camion de gros tonnage a été volé dans la matinée de vendredi dernier au quartier dit La Cnep, à proximité du siège de la SDC. Le propriétaire de ce véhicule a déposé une plainte auprès des services de sécurité qui ont immédiatement ouvert une enquête. Par ailleurs, un groupe de malfaiteurs, ayant dévalisé dernièrement un logement à la cité Caper, a été démantelé par la gendarmerie. C'est dire que la vigilance est de mise bien que les services de police multiplient leurs rondes dans les quartiers et cités. Ils pourchassent ces groupes de malfaiteurs, mais ces derniers se reconstituent dès leur sortie de prison.

Des guichets vitrés à l'agence postale

Le bureau postal de la ville de Draâ El-Mizan se modernise de jour en jour. En effet, un distributeur de billets de banque a remplacé l'ancien dont la durée de vie est dépassée. D'ailleurs, depuis ce remplacement, les usagers de ce service ne se plaignent plus ni du manque de liquidités et encore moins des pannes. "Vraiment, c'est un équipement des plus sophistiqués. Il n'y a ni erreur ni perturbation", déclare un fonctionnaire qui venait de faire un retrait d'argent. Par ailleurs, il est à noter que depuis le passage au guichet unique, il n'y a plus de chaînes. "Maintenant, on peut dire que notre poste est comme toutes les autres. On peut faire nos opérations dans tous les guichets", confie un usager. Dernièrement, ce sont des vitres qui ont été placées au niveau des guichets. Il est attendu, peut-être, l'installation d'un distributeur de jetons qui permettra le passage par ordre d'arrivée dans les guichets.

Amar Ouramdane