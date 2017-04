Des riverains bloquent un nouveau chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Des riverains, appartenant à une même famille, ont procédé, tôt dans la matinée d’avant-hier, à la fermeture des deux accès, menant à unnouveau chantier d’une promotion immobilière. Ce dernier, qui consiste en la construction de 45 appartements de haut standing, à la périphérie Est de la ville de Draa-El-Mizan, a été lancé la vieille (ndlr, avant-hier). «Les travaux de terrassement ont débuté samedi, dans de très bonnes conditions, bien que nous n’ayons pas mis tous les moyens nécessaires, comme aujourd’hui», confie le responsable dudit chantier tout en ajoutant que tout est en règle et que le projet est des plus sérieux. Pour les protestataires, l’on apprendra que leur problème n’est pas avec le promoteur mais avec l’administration : «L’administration ne nous pas encore indemnisés à ce jour, pour nos terres qu’elle avait prises, pour procéder à l’ouverture de ces chemins, dont celui qui a servi pour la construction de la rocade de la ville. Cela dure depuis plusieurs années, donc, nous voulons nos indemnisations au plus vite !», déclarent, en de colère, les protestataires. Au demeurant, avec ces accès fermés, de nombreux automobilistes, résidant aux alentours, étaient contraints de regagner leurs domiciles à pied. Par ailleurs, immédiatement avisés, les éléments de la sûreté de daïra se sont rendus sur les lieux.

Essaid Mouas.