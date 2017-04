Les transporteurs mettent fin au débrayage

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Après avoir observé une grève avant-hier dimanche, les transporteurs assurant la liaison Souk el ténine -Tizi-Ouzou sont revenus à de meilleurs sentiments au terme d’une réunion marathonienne qui s’est déroulée, dans l’après-midi d’avant-hier, au niveau du siège de daïra avec les autorités locales et le directeur du transport. Rien de nouveau n’est à signaler dans les pourparlers qui se sont engagées, puisqu’il n’est toujours pas permis au transporteurs publics de voyageurs (TPV), assurant la liaison précitée, de marquer des stationnement à Maâtkas-ville, mais seulement des arrêts pour débarquer ou embarquer des voyageurs. Ainsi, un espace leur a été réservé à proximité du stationnement des taxis. Il faut dire qu’en plus de la réglementation et les textes régissant le transport public, il a été aussi question de morale. En effet, les autorités locales ont exhorté les transporteurs et les taxieurs à plus de sagesse et de lucidité. Pour mémoire, l’origine de ce conflit entre le taxieurs et les TPV est précisément une aire de stationnement que les deux corporations se disputent jusqu’à ce qu’il a été clairement signifié à ces derniers qu’il leur est interdit tout stationnement, excepté leur point de départ et leur point d’arrivée, c’est à dire Souk el ténine et Tizi-Ouzou. Le directeur du transport n’a pas manqué d’inviter les transporteurs à se rapprocher de son bureau, afin de solutionner toutes les contraintes qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice dans leur fonction.

C. A.