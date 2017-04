On veut être prêt pour le 20 avril

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Depuis des semaines, de nombreuses associations et comités de villages de la daïra de Tizi-Gheniff ont entamé les préparatifs pour la célébration du 35e anniversaire du printemps amazigh. «En ce qui concerne notre association culturelle «Thala», nous avons d’ores et déjà arrêté le programme de cette journée avec de nombreuses activités culturelles, notamment une exposition retraçant l’histoire du combat pour la reconnaissance de la langue berbère comme telle, ainsi qu’un gala artistique», confie le président de l’association culturelle «Thala» du village Thala Ouamar, en l’occurrence M. Abderahmane Mansour. M. Mohamed Garoui, membre du bureau de l’association culturelle «Tidukla Tadelsant Tamughli gher Zadat» n’a pas hésité, lui aussi, à dévoiler le programme de cette dernière. «Nous avons choisi la journée du samedi 22 avril pour permettre à toutes et à tous de participer à nos activités qui auront lieu au niveau du mémorial chahid colonel Ali Mellah dit ‘’Si chérif’’, à partir de 9 heures du matin avec de nombreuses expositions (livres, bijoux kabyles, robes kabyles, gâteaux traditionnels, objets artisanaux…», fait-il savoir. Le membre de ladite association ajoutera qu’un gala artistique et qu’une conférence-débat avec l’un des acteurs de ce printemps berbère, en l’occurrence M. Noreddine Ait Hamouda, sont aussi prévus. Par ailleurs, d’autres associations de Tizi Gheniff comme de M’Kira font face au problème de la non disponibilité de certains invités, retenus par la campagne électorale, pour l’animation de conférences,.

Essaid Mouas