Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Une kermesse au profit des enfants de la localité, tous âges confondus, a été organisée, dimanche dernier à Timizart, par le Croissant rouge de la commune. L’enceinte où s’est déroulée la manifestation fut, quasiment envahie par des dizaines de jeunes filles et garçons, venus des différents établissements scolaires que compte la circonscription. «Ils n’avaient pas tort puisque le programme concocté est des plus alléchants et attrayants», dira un parent d’élève. En plus de la classique tombola qui permet aux gosses de gagner des cadeaux surprises, d’autres activités de divertissement étaient au programme, comme la pêche aux canards, des matchs de basketball et de football... La journée fut largement appréciée aussi bien par les enfants que leurs parents qui les ont accompagnés pour la circonstance. Le président du Croissant rouge de Timizart fera part de son bonheur d’avoir pu ‘’apporter un peu de gaieté dans les cœurs des nombreux bambins venu y participer’’. «Cette kermesse s’est tenue grâce au concours des bénévoles, mais aussi des antennes du Croissant rouge de Maâtkas, Draâ Ben Khedda et Ath Khelil, Aït Aissa Mimoun», note-il. A signaler au passage que le Croissant rouge de Timizart, qui n’en est pas à sa première activité, compte organiser d’autres manifestations à caractère social et éducatif au profit des jeunes de la région dans un avenir proche.

A. S. Amazigh.