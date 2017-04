Sensibilisation à l’environnement

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Une opération de sensibilisation a été organisée, vendredi et samedi derniers, au chef-lieu d’Azazga par l’association «Pour la protection de l’environnement» (APE). Lors du premier jour, une vingtaine d’étudiants et de membres de l’association APE ont procédé, dans la matinée, à l’installation de panneaux, rappelant aux citoyens l’extrême nécessité de contribuer à la préservation de la nature. Sur ces panneaux, l’on pouvait lire entre autres: «Ne jetez pas les ordures n’importe où», «Les ordures jetées anarchiquement menacent la sante publique», ou encore «Nous sommes tous concernés par la propreté de notre milieu». Cette opération de sensibilisation s’est poursuivie jusqu’en après-midi du même jour, lors duquel ce groupe d’écologistes a distribué aux passants et riverains des dépliants ayant trait aux dangers des feux de forêts, à la préservation de l’eau, au tri sélectif,… Lors du deuxième jour, l’APE a organisé une visite guidée au niveau de la forêt écolo, sise en face de l’hôpital d’Azazga, au profit des étudiants de l’ITMAS de Boukhalfa, partenaire de l’association. Les écologistes de l’association «Pour la protection de l’environnement» ont notamment informé les étudiants dudit institut - ravis de découvrir la richesse de la flore du site- des vertus de plusieurs plantes et de leur usage. «Notre objectif à travers cette campagne est d’encourager les gens à participer à la préservation de ce trésor qui est notre environnement. S’il n’est pas propre, nous ne serons jamais en bonne santé physique ou mentale. Nous invitons les citoyens s’y impliquer. Il ne faut pas spécialement une date pour rappeler le danger de la pollution», dira le président de l’APE.

Fatima Ameziane.