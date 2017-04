194 millions dégagés

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

à un mois du début du mois sacré, l'opération Couffin de Ramadhan est déjà lancée. En effet, et pour permettre aux familles démunies de faire face aux dépenses durant ce mois sacré, la wilaya a accordé une enveloppe budgétaire de 134 millions de centimes à cette municipalité.

"Bien que cette cagnotte ait été revue à la baisse en raison des restrictions budgétaires, elle reste tout de même appréciable ", répondra à ce propos M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Celui-ci fera savoir que pour renforcer cette solidarité et dans l'intention de toucher le maximum de familles, l'APC a voté 60 millions de centimes sur budget communal."Nous croyons qu’avec ces 194 millions, nous pourrons répondre à la forte demande. Nous sollicitons comme chaque année l'aide des comités de villages et quartiers pour arriver à des listes saines et justes", poursuivra-t-il. Dans ce sillage, M. Merzouk Haddadi confiera que l'opération a été, dores et déjà, confiée à un fournisseur. Concernant le contenu des couffins, il sera presque le même que celui des années précédentes. Il comprendra des produits de première nécessité, tels que les pâtes alimentaires, des légumes secs, de la semoule, de l'huile de table, du café, du sucre, du lait en poudre... «Dès que le fournisseur aura mis à notre disposition ces produits alimentaires, nos agents passeront à la répartition des colis. Puis, on fera appel aux présidents des comités de villages pour prendre leurs quotas respectifs. J'espère que l'opération sera bouclée au moins une semaine avant le début du mois de carême", expliquera notre interlocuteur. Dans le même sillage, le maire indiquera que l'État est toujours solidaire avec les catégories démunies. D'ailleurs, pour la rentrée scolaire, une cagnotte a été dégagée à leur profit, pour l'achat de trousseaux alimentaires. "Nous essaierons d'être prêts lors de ces deux rendez-vous importants afin que ces familles ne se sentent pas abandonnées", conclura le maire tout en souhaitant que des bienfaîteurs et donateurs fassent, eux aussi, un geste en direction de ces familles.

Amar Ouramdane