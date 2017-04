Draâ El-Mizan marque l'événement

Par DDK | Il ya 35 minutes | 75 lecture(s)

Bien qu’il n’y ait pas assez d'endroits adéquats, notamment, pour l’organisation de galas artistiques, sachant que les salles et la maison de jeunes sont réservées à la campagne électorale des législatives prochaines, l'association ‘’Taneflit n'Tmazight’’, en collaboration avec l'APC, a concocté un programme d'activités. Celui-ci s'étale sur deux jours. En effet, aujourd'hui, une exposition de livres traitant de la langue et culture amazighes, des coupures de journaux, se rapportant à l'événement, la genèse du mouvement du 20 Avril 1980 en plus d’un panorama de photos des blessés du Printemps noir est prévue au sein du siège de l'association. Vers neuf heures, après un rassemblement devant la mairie, une gerbe de fleurs sera déposée au carré des deux martyrs Samir Didouche et Kamel Khelfouni, tués par balles le 21 juin 2001, inhumés juste à quelques deux cents mètres du siège APC. Au sujet de ce programme, M. Mohamed Chihaoui, en sa qualité de président de l'association, déclare :"Il est vrai que cette année notre programme est un peu réduit. Tout d'abord, nous n'avons pas les moyens financiers nécessaires pour par exemple organiser le concours de la meilleure robe kabyle. Il faut que vous sachiez que nous sommes au bord de l'asphyxie. Savez-vous que l'APW ne nous a accordés que 8 millions de centimes? Il y a certaines associations récemment créées qui en ont eu plus que nous. Du côté de l'APC, aucun sou. En deuxième lieu, nous avons aussi réduit les activités parce que nous venons tout juste d'engager quelques travaux à l'intérieur de notre siège", expliquera-t-il. Par ailleurs, notre interlocuteur fera savoir que le traditionnel concours culturel sera maintenu. "Des projections de films documentaires sur les événements du printemps noir sont aussi du programme. Ce sera une double commémoration", indiquera-t-il. À souligner que dans certains villages de la daïra, des associations ont prévu chacune de son côté son programme. À titre d'exemple, pour ce 21 avril, l'association comité de village Ichoukrène (ACVI) a programmé une exposition ouverte aux familles au niveau de l'école «Chahid Said Toursel» et un match de football au stade " Laâziv". En outre, pratiquement, dans tous les établissements scolaires, il y aura des activités diverses : chorales, expositions, pièces théâtrales, concours inter-classes, finales des tournois de handball et de football...

Amar Ouramdane