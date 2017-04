Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Défaillance de l’éclairage public à Aït Ouarzedine

Les habitants du village Aït Ouarzedine, à six km à l’Est du chef-lieu communal de Tadmaït, s’indignent suite à la défaillante de l’éclairage public qui plonge leur localité dans le noir absolu. En effet, ces habitants sont, depuis plus d’un mois, sans éclairage public : «On a sollicité, à maintes reprises, les élus en vue de remédier à ce problème, mais sans résultat», regrette un villageois rencontré sur place. À signaler que cette situation a causé d’énormes désagréments aux citoyens. Par conséquent, les habitants sollicitent une intervention rapide des autorités locales en vue de remettre en fonction les lampadaires, au risque de mettre en péril la vie des citoyens.

Les eaux usées coulent à ciel ouvert à Chréa

Les habitants du village Chréa, dans la commune de Tadmaït, se plaignent des eaux usées qui coulent à ciel ouvert dans leur localité et ce, depuis plus de six mois déjà. Selon eux, ils ont alerté à maintes fois les services d’hygiène ainsi que le P/APC de Tadmaït, mais leurs promesses d’intervenir n’étaient que du vent : «Nous vivons quotidiennement un véritable calvaire, car l’égout coule à ciel ouvert tout près de nos foyers», dira un père de famille, en précisant qu’en plus de la menace que représentent ces eaux usées pour la santé des habitants, notamment les enfants, les citoyens sont asphyxiés par les odeurs nauséabondes : «Nos portes et nos fenêtres sont constamment fermées tant les odeurs nous prennent à la gorge. L’air en devient irrespirable», annonce un autre habitant.

Les jeunes du quartier EPLF organisent un volontariat

Les jeunes de la cité 200 logements EPLF sise au chef-lieu communal de Tadmaït, ont organisé, jeudi dernier, un volontariat de nettoyage de leur localité. En effet, plusieurs dizaines de jeunes ont pris l’initiative de se prendre en charge en procédant ainsi au ramassage des bouteilles en plastique et d’autres déchets jetés ça et là en raison, notamment, de la grève des services de la voirie de l’APC. Voyant que l’opération était une réussite, ils ont décidé de continuer le lendemain, vendredi. À signaler que des quantités importantes de déchets ont été ramassées durant ces deux jours. Les jeunes volontaires ont pris, également, en charge la peinture des bordures des trottoirs de leur cité. Une action qui a été vivement appréciée par les habitants dudit quartier.

Rachid A.