Des villageois refusent de payer leurs factures d’électricité

Dans une déclaration rendue publique signée par 15 comités de villages de la commune d’Iferhounène, les villageois déclarent qu’ils «sont dans l’impossibilité d’honorer les redevances des factures de gaz et d’électricité de ce premier trimestre de l’année 2017, jugées excessives et demandent pour le trimestre précité «une réduction des tarifs de 50% quant à la consommation de ces énergies et ce, afin de soulager les abonnés des charges des proportions galopantes et alarmantes», ont-ils mentionné. Les comités de villages signataires de la pétition justifient leur requête par la situation géographique de la région laquelle, expliquent-ils, «culmine à 1500 mètres d’altitude avec un hiver des plus rudes qui s’étale sur plus de 06 mois par an, d’où la nécessité de l’utilisation des moyens de chauffage en permanence».

Il faut souligner que plusieurs villages relevant de la commune d’Iferhounène ont ramassé les factures du gaz et de l’électricité et l’action pourrait toucher d’autres villages.

