Grand volontariat à Ameddah

Sporadiquement, en dépit de leurs moyens, des comités de villages ici et là passent tout de même à l'action afin de mener des opérations de nettoyage.

Vendredi dernier, les habitants d'Ameddah, sur les hauteurs de la ville, se sont mobilisés pour nettoyer leur village.

En effet, durant toute la journée, des groupes de jeunes se sont donnés à fond en coupant les mauvaises herbes et en ramassant toutes les canettes vides et les sacs en plastique qui enlaidissent leur milieu. En tout cas, il y a eu une grande mobilisation.

En effet, armés de bêches, de pelles et de sécateurs, les volontaires n'ont non seulement nettoyé le chemin communal, qui relie leur village au chef-lieu, mais aussi tous les sentiers et les ruelles du village, parfois obstrués par des ronces et autres arbustes.

«En plus de procéder au nettoyage de notre milieu, cette journée nous a permis de nous rencontrer, et de débattre au sujet des meetings électoraux menés par les candidats qui, semble-t-il, font carrément un trait sur la protection de l'environnement.

Pourtant, c'est primordial. Pratiquement aucun candidat ne l'a évoqué jusque-là, comme si tout allait bien sur le plan environnemental", répondra un jeune étudiant au terme de cette journée de grande mobilisation. Et d'ajouter: "Nous devrons accorder beaucoup d'importance à ce volet parce que nous remarquons qu'il se dégrade de jour en jour, au détriment de notre santé".

Pour le président du comité de village, M. Makhlouf Chikh, cette initiative a été prise pour lutter contre le phénomène de la pollution qui gagne, de plus en plus, d'espaces même dans les villages.

"Nous avons décidé de nettoyer tout le chemin communal sur plus de six kilomètres entièrement jonché de détritus de tous genres. Nous avons même loué une case afin de dégager les éboulements qui obstruent les fossés et les accotements. Tout le monde a répondu à l'appel. C'est vraiment très encourageant", répondra le président de comité de village.

L'opération a continué durant la journée d’avant-hier et elle se répétera chaque weekend, feront savoir les organisateurs de cette action.

