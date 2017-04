Débrayage des commerçants

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Les commerçants de Tadmaït ont baissé rideaux, durant la matinée d’avant-hier, pour dénoncer ce qu’ils appellent «un abus de pouvoir des autorités locales suite à la non attribution d’une attestation d’achèvement pour le propriétaire d’une salle des fêtes». Dans l’appel à la grève générale, lancé par le bureau de Tadmaït de l’Union générale des commerçants algériens, l’on pouvait lire : «Suite à l’abus de pouvoir des autorités locales, dont a été victime notre collègue, Gaouaoui, au sujet de sa salle des fêtes, nous appelons l’ensemble des commerçants à observer une grève générale et un sit-in dimanche devant la mairie, à partir de 9h00, pour exiger au maire de Tadmaït de signer le permis d’achèvement qui permettra, par la suite, à notre collègue de se faire établir un certificat de conformité et une autorisation d’exploitation». Ainsi, le mot d’ordre de grève générale a été suivi par la majorité des commerçants de la ville de Tadmaït. Cette action de protestation a été suivie d’un sit-in tenu par des dizaines de personnes devant la mairie de la même localité, «pour maintenir la pression sur le P/APC» qui, selon eux, refuserait «arbitrairement» de signer ce document pour le propriétaire de cette salle des fêtes. Une heure après l’enclenchement du mouvement de la grève, une délégation des protestataires, constituée de sept personnes, a été reçue par les services concernés de l’APC, qui ont fini par délivrer le permis d’achèvement à l’intéressé.

Rachid A.